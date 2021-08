Cristiano Ronaldo, la lettera d’addio ai bianconeri: “Ho dato cuore e anima per la Juve”

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus continua a tenere banco su tutti i giornali sportivi mondiali. Un vero fulmine a ciel sereno per i tifosi bianconeri che non si aspettavano una fuga anticipata da parte del loro beniamino, ora tornato al Manchester United. In un post rilasciato sui suoi canali ufficiali, Cristiano Ronaldo ha rilasciato le seguenti parole ai tifosi della Juventus:

“Oggi lascio un club fantastico, il più grande d’Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino ai miei ultimi giorni. I tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ringraziare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione. Alla fine, possiamo tutti guardare indietro e realizzare che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutto quello che volevamo, ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme”

DEDICA SPECIALE – “Juve, storia di un grande amore. Bianco che abbraccia il nero- Coro che si alza davvero. Juve per sempre sarà. Sarò sempre uno di voi. Ora fai parte della mia storia, come sento di essere parte della tua. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore”.