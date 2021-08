DAZN o SKY? Dove vedere Inter-Genoa, streaming e diretta tv Serie A

Il match Inter-Genoa, valido per la prima giornata della Serie A 2021/22, si gioca sabato 21 agosto alle ore 18 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri fanno il loro esordio in campionato da detentori del titolo. L’estate dell’Inter non è stata facile con gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi ma nelle amichevoli si è vista già l’impronta del nuovo tecnico Simone Inzaghi. I liguri hanno confermato Ballardini in panchina e puntano ad una salvezza tranquilla.



Le probabili formazioni di Inter-Genoa prima giornata Serie A

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Calhanoglu; Dzeko

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Czyborra; Hernani; Destro, Pandev

Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Dove vedere Inter-Genoa Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Inter-Genoa sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. La sfida di San Siro non sarà trasmessa su Sky che ha acquistato i diritti tv per tre match di ogni turno in coesclusiva con DAZN.