Nuovo arrivato alla Juventus, Kaio Jorge è sbarcato a Torino. Il brasiliano, che la Juventus è riuscita a soffiare via al Benfica e al Milan, a breve si sottoporrà alle visite mediche, poi la firma.

Juventus, Kaio Jorge è sbarcato a Torino

Mattinata frenetica alla Continassa, Kaio Jorge è atterrato a Torino: può iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la Vecchia Signora. Durante la giornata odierna, il diciannovenne di ruolo attaccante di origini brasiliane svolgerà le consuete visite mediche al J Medical e poi andrà in sede per firmare il contratto che lo legherà al club bianconero.

Continua a vestire i colori bianco e nero il brasiliano, quei colori indossa da quando aveva 11 anni, ossia da quando il Santos decise che quel bambino sarebbe stato degno di entrare nel suo settore giovanile. La Juve si è aggiudicata il talento sudamericano soffiandolo al Benfica che aveva quasi chiuso la trattativa e superando Milan, Napoli e Bayer Leverkusen.

La necessità di portare a Torino Kaio Jorge nasce dalla voglia di far crescere un giovane al fianco del fuoriclasse portoghese, Cristiano Ronaldo. Un talento che potrebbe essere inserito bene anche con gli altri grandi giocatori dell’attacco juventino: Morata e Dybala.

Kaio Jorge dopo le visite e la firma dovrà osservare i giorni di quarantena, così come previsti dalla legge. Di conseguenza non sarà disponibile per mister Allegri il prossimo 14 agosto, quando la Juventus affronterà in amichevole l’Atalanta. Intanto il brasiliano resterà al J Hotel, potrà accedere alle strutture per gli allenamenti personalizzati. In ogni caso sarà pronto per la prima giornata di campionato, prevista per il 22 agosto alla Dacia Arena contro l’Udinese,