Juventus, le condizioni di Paulo Dybala e la questione rinnovo

Una brutta tegola aver perso la Joya per un infortunio, ma ci sono novità per la Juventus, le condizioni di Paulo Dybala non destano preoccupazioni. In arrivo anche interessanti aggiornamenti sulla questione del rinnovo di contratto.

Juventus, le condizioni di Paulo Dybala

Tre settimane fa arriva l’ennesimo infortunio per l’attaccante argentino della Juventus. Paulo Dybala si infortuna durante l’allenamento con la squadra. Nulla di grave, un affaticamento muscolare che purtroppo gli impedirà di affrontare le amichevoli della Juve previste a fine mese e ad inizio agosto. Il fastidio alla coscia sinistra non ha tenuto lontano dal campo Dybala, il giocatore si è allenato in disparte.

A quanto pare sembra tutto risolto, la Joya sta bene, poco fa la Juventus, sui propri canali ufficiali, ha diramato un video. Nella clip c’è la squadra bianconera che viene ripresa durante l’allenamento. Dal video sono visibili i giocatori bianconeri in campo al JTC. Tra questi c’è anche Paulo Dybala, che è rientrato in gruppo dopo l’affaticamento muscolare alla coscia e ha svolto l’allenamento pomeridiano assieme ai compagni. Il problema fisico che lo ha tenuto ai box per qualche giorno è passato, adesso sarà a disposizione di Allegri per l’amichevole del 14 agosto contro l’Atalanta.

Non solo forma fisica ritrovata, Paulo Dybala presto potrebbe firmare il rinnovo con la Vecchia Signora. Secondo le ultime notizie riportare dal Corriere dello Sport, i dirigenti della Juve e l’entourage dell’argentino stanno lavorando per prolungare l’avventura di Paolino a Torino con la maglia bianconera.