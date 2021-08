Roma, senti Mourinho: “Giocatori in campo durante l’inno”

Tanta attesa per vedere la nuova Roma targata José Mourinho in un match ufficiaele di Serie A. A distanza di 10 anni dalla sua ultima apparizione nel nostro campionato, lo Special One non ha deluso le aspettative. Netta la vittoria per 3-1 sulla Fiorentina, con una prova convincente da parte di tutta la squadra. Ad aprire le danze Mkhitaryan, a seguire il pareggio della Viola, per concludere il tutto con la doppietta dell’ex, Veretout.

Una menzione particolare anche per Abraham, nuovo acquisto della Roma. Il giocatore ex Chelsea ha sfornato una prestazione incredibile, giocando 90 minuti ad altissima intensità, condita da due assist e una serie di giocate notevoli.

Mourinho: “è stato bellissimo”

José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma Tv+ dopo il match di ieri sera vinto per 3 a 1 contro la Fiorentina. Lo Special One ha condiviso un pensiero intelligente: “È un peccato che quando la gente canta l’inno i giocatori non sono ancora in campo perché sarebbe molto emozionante per i ragazzi. Io ero in panchina ad aspettarli ed è stato veramente bellissimo. Già lo sapevo da avversario quando giocavo qui, immaginate adesso che sono allenatore della Roma“. Quando la squadra entra in campo non ha modo di sentire l’inno giallorosso di Antonello Venditti ma solo quello della Serie A. La decisione in questo senso spetta alla Lega Serie A che potrebbe cambiare le regole se fossero numerose le società a richiedere una modifica al protocollo.