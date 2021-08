Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina: streaming e diretta tv DAZN o SKY?

Domenica 22 agosto, alle ore 20.45, allo stadio “Olimpico” la Roma di Josè Mourinho ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il match è valido per la 1.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Roma-Fiorentina in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Roma ha esordito nell’andata dei Playoff di Conference League dove si è imposta in trasferta per 1-2 contro il Trabzonspor. La Fiorentina, invece, ha debuttato nei 32.esimi di Coppa Italia in cui ha eliminato il Cosenza vincendo per 4-0 allo stadio “Franchi” di Firenze.

Roma-Fiorentina sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coaudiuvato da Tegoni e L. Rossi, mentre il quarto uomo sarà Di Martino. Var ed Avar saranno rispettivamente Mazzoleni e Vivenzi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FIORENTINA

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Mourinho.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

Dove vedere Roma-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Roma-Fiorentina, valevole per la 1.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

I precedenti tra giallorossi e viola sono 188 con 64 vittorie in favore della Roma, 66 pareggi e 58 vittorie della Fiorentina.