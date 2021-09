Capienza stadi, parla Costa: “Prossime settimane aumento capienza”

Ormai è passato un anno e mezzo dall’inizio della Pandemia da Covid-19 che ha cambiato radicalmente le nostre vite. Il temutissimo virus è entrato in ogni settore della nostra vita e ha fatto sì che tutti noi ne subissimo le conseguenze. Sono stati mesi difficili, conditi da due lockdown, che hanno danneggiato l’economia, e tantissimi morti. Dopo questi mesi bui ecco che con il vaccino la musica è cambiata e la vita ha ripreso a scorrere quasi come prima. Infatti ci sono alcuni settore che faticano a ripartire, come le discoteche ancora chiuse. Anche lo sport ha ripreso il suo corso, vedendo finalmente le persone riempire i palazzetti e gli stadi. In altre parti del mondo la capienza stadi è ritornata subito al 100%, mentre in Italia ancora con capienza ridotta.

Questa decisione da parte del Governo ha creato un forte dislivello rispetto ad altri Paesi e, nel caso del calcio, ha portato profonde crisi economiche per i club di Serie A. Basti pensare all’attuale sessione di calciomercato: le squadre italiane hanno speso con difficoltà, puntando su calciatori a parametro zero o con prestito a titolo gratuito. Questo è dovuto anche al fatto che la scorsa stagione si è giocato totalmente a porte chiuse, con i club che non sono riusciti a monetizzare dalla vendita dei biglietti. Ora che i tifosi sono tornati allo stadio, qualcosa sta iniziando a muoversi, ma il mondo del calcio italiano chiede a gran voce un cambio radicale.

Capienza stadi, Andrea Costa: “I dati sono buoni”

Ecco quindi che il Governo apre alla richiesta fatta ad alta voce da parte del mondo del calcio, confermando di essere al lavoro per aumentare la capienza stadi, portando quindi più tifosi sugli spalti. A confermalo è il Vice ministro della salute Andrea Costa al programma Restart 264: “È allo studio un allargamento della capienza degli stadi – ha spiegato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Cusano Italia TV -. Uno degli effetti positivi dell’estensione del green pass è stato proprio l’aumento della capienza di stadi, cinema e teatri. Attualmente i dati sono buoni, sono fiducioso che si possa allargare ulteriormente la capienza nel giro delle prossime settimane“.

Nei giorni scorsi la Lega Serie A, tramite il presidente Dal Pino, si era esposta in maniera diretta per chiedere di far tornare allo stadio il 100% degli spettatori, come avviene in Francia e Inghilterra, sottolineando lo svantaggio competitivo che attualmente hanno i club del nostro campionato nei confronti delle società di quei paesi.