Serie A, dove vedere Empoli Venezia: diretta tv e streaming DAZN o Sky?

Dove vedere Empoli Venezia: verso il match

Archiviata la seconda giornata di Serie A è arrivato il momento della terza. In questo turno di campionato ci sarà la prima sfida tra neopromosse, in questo caso parliamo dell’Empoli di Andreazzoli e del Venezia di Zanetti. L’Empoli è reduce dalla clamorosa vittoria allo Stadium contro la Juventus per 0 a 1, mentre il Venezia è reduce dalla sconfitta per 3 a 0 rimediata contro l’Udinese. Grazie ai 3 punti ottenuti contro la Juventus, la squadra di Andreazzoli si trova all’undicesimo posto in classifica; il Venezia di Zanetti è invece ancora fermo a 0 punti e si trova all’ultimo posto in classifica.

Dove vedere Empoli Venezia: l’orario del match

La sfida tra Empoli e Venezia andrà in scena Sabato 11 settembre alle ore 15:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà lo Stadio Comunale Carlo Castellani.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Empoli Venezia

La partita tra Empoli e Venezia sarà trasmessa da DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile seguire questo match in streaming, scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick. Inoltre sarà possibile seguire il match sul sito di Dazn.