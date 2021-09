Serie A, dove vedere Lazio Cagliari: diretta tv e streaming DAZN o Sky?

Dove vedere Lazio Cagliari: verso il match

Archiviata la terza giornata di Serie A, è arrivato il momento della quarta. In questo turno di campionato la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà il Cagliari del neo-allenatore Walter Mazzarri. Molta la curiosità per quanto riguarda il nuovo tecnico dei sardi, chiamato per portare un cambio di marcia alla squadra. Si aspettano risposte anche dalla Lazio di Sarri, reduce da due brutte sconfitte, una in campionato contro il Milan, l’altra in Europa League contro il Galatasary. La squadra di Sarri si trova al nono posto in classifica con 6 punti. Il Cagliari è reduce dalla sconfitta per 2 a 3 contro il Genoa e si trova al diciassettesimo posto in classifica con 1 punto.

Dove vedere Lazio Cagliari: l’orario del match

La sfida tra Lazio e Cagliari andrà in scena domenica 19 Settembre alle ore 18:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Olimpico di Roma.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Lazio Cagliari

La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo match in streaming, scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre sarà possibile seguire il match sul sito di Dazn.