Probabili formazioni Inter Atalanta: i dubbi Darmian e Pasalic

Probabili formazioni Inter Atalanta: verso il match

Archiviata la quinta giornata di Serie A, è arrivato il momento della sesta. In questo turno di campionato l’Inter di Simone Inzaghi affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per quello che è a tutti gli effetti un big match di giornata. Già da quando Inzaghi sedeva sulla panchina della Lazio le sfide con Gasperini sono sempre state un momento di grande calcio e divertimento, con due squadre pronte a battagliare a viso aperto. I padroni di casa dell’Inter sono reduci dalla vittoria in rimonta per 1 a 3 contro la Fiorentina e si trovano attualmente al secondo posto in classifica con 13 punti. La Dea è anch’essa reduce da una vittoria, quella ottenuta per 2 a 1 contro il Sassuolo, e si trova al quinto posto in classifica con 10 punti.

Probabili formazioni Inter Atalanta: le scelte di Inzaghi e Gasperini

QUI INTER – Simone Inzaghi penserà agli impegni ravvicinati, soprattutto alla prossima sfida in Champions League contro lo Shaktar di De Zerbi. A tal proposito non verrà rischiato Correa (rientrante dall’infortunio), così come verrà concesso un minutaggio equilibrato a coloro che partiranno titolari. Gli indisponibili in casa Inter sono Vidal e Sensi. Nel 3-5-2 della beneamata ci sarà Handanovic tra i pali. In difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni arrivano gli unici dubbi di formazione per il tecnico interista: Dumfries sembra in leggero vantaggio su Darmian (ma il ballottaggio resta apertissimo), mentre nella corsia opposta dovrebbe essere Perisic a spuntarla su Dimarco. A centrocampo confermati i titolari Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco, complice l’acciaccato Correa, ci saranno Lautaro e Dzeko.

QUI ATALANTA – Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Muriel e Hateboer, mentre sono da valutare fino all’ultimo le condizioni di Pessina che è in dubbio a causa di una botta rimediata nell’ultima sfida di campionato. Nel 3-4-2-1 “gasperiniano” confermato Musso tra i pali. In difesa Djimsiti dovrebbe avere la meglio su Demiral per giocare ai fianchi di Toloi e Palomino. Sugli esterni agiranno Zappacosta e Gosens, mentre sulla linea a due di centrocampo ci saranno Freuler e de Roon. Infine Pasalic e Malinovskyi si muoveranno sul fronte offensivo alle spalle di Zapata.

Probabili formazioni Inter Atalanta: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti/Demiral; Zappacosta, Freuler, de Roon, Gosens; Malinovskyi, Pasalic/Pessina; Zapata. All.: Gasperini.