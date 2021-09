Probabili formazioni Inter Bologna: esordio dal 1′ per Dumfries?

Probabili formazioni Inter Bologna: verso il match

In questa quarta giornata del campionato di Serie A l’Inter di Inzaghi ospiterà in casa il Bologna di Mihajlovic. Nelle ultime sfide, l’ex nerazzurro Sinisa ha creato più di qualche problema ai nerazzurri, ragion per cui i ragazzi di Simone Inzaghi faranno bene a non lasciare nulla al caso, soprattutto considerando il pareggio ottenuto nello scorso turno di campionato contro la Samp e la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. I nerazzurri si trovano al quarto posto in classifica con 7 punti (a 2 punti di distanza dalla vetta). Il Bologna è reduce dalla vittoria per 1 a 0 ottenuta contro l’Hellas Verona e si trova al sesto posto in classifica, anch’essa con 7 punti ottenuti finora.

Probabili formazioni Inter Bologna: le scelte di Inzaghi e Mihajlovic

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell’infortunato Sensi. Per il resto, considerando i numerosi impegni ravvicinati, è probabile che l’allenatore nerazzurro modifichi l’undici iniziale, concedendo riposo ad alcune pedine fondamentale dello scacchiere interista. Tra i pali è confermato Handanovic. In difesa potrebbe riposare uno tra de Vrij e Skriniar (al posto loro potrebbero giocare rispettivamente Ranocchia e D’Ambrosio), mentre ci sarà dal 1′ Bastoni. Sugli esterni potrebbe essere arrivato il momento di Dumfires: l’olandese è in vantaggio su Darmina, mentre nell’altra fascia dovrebbe spuntarla Dimarco. A centrocampo possibile turno di riposo per una delle due mezzali (Barella o Calhanoglu), a prendere il loro posto sarà Vidal, con Brozovic confermato in cabina di regia. L’attacco nerazzurro sarà in salsa argentina con la coppia Correa-Lautaro (Inzaghi concederà un po’ di riposo a Dzeko, il quale sarà pronto a subentrare nella ripresa).



QUI BOLOGNA – Il 4-2-3-1 di Mihajlovic potrebbe creare non pochi problemi al 3-5-2 di Inzaghi. L’allenatore del Bologna non potrà contare sugli indisponibili Schouten e Kingsley. In porta ci sarà Skorupski. In difesa De Silvestri e Dijks dovrebbero agire come terzini, mentre al centro ci saranno Bonifazi e Medel (quest’ultimo è in vantaggio su Soumaoro). Dominguez e Svanberg agiranno davanti la difesa con Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti (occhio al jolly Sansone che potrebbe avere la meglio su Barrow). In avanti ci sarà un altro ex della partita, Arnautovic.

Probabili formazioni Inter Bologna: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar/D’Ambrosio, Ranocchia/de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal/Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel/Soumaoro, Bonifazi, Dijks; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow/Sansone; Arnautovic. All.: Mihajlovic.