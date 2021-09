Sky o DAZN? Dove vedere Napoli-Juventus in diretta tv e in streaming, 3^ giornata Serie A

DOVE VEDERE NAPOLI JUVENTUS IN TV E IN STREAMING – Tra polemiche e problemi di rientro dei Nazionali, sta per arrivare Napoli-Juventus, ovvero una delle partite più sentite del calcio nostrano. La Juve arriva al match con un solo punto in due partite, mentre il Napoli è a punteggio pieno grazie alle due vittorie ottenute nelle prime due sfide: la brutta sconfitta in amichevole col Benevento ha però fatto suonare alcuni campanelli d’allarme. In ogni caso, nessuno vuole sbagliare il match di sabato: ecco tutte le informazioni su dove vedere Napoli Juventus in tv e in streaming.

Quando si gioca Napoli-Juventus: data e luogo del match di Serie A

Napoli-Juventus si disputerà sabato 11 settembre 2021 alle ore 18, allo stadio San Paolo-Diego Armando Maradona, a Napoli.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni del match: 3^giornata Serie A

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Chiesa, Rabiot, Locatelli, Mckennie; Morata, Kulusevski

Sky o DAZN? Dove vedere Napoli-Juventus Serie A 11 settembre 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie A tra Napoli e Juventus, prevista per il 11 agosto 2021 a Bologna alle ore 18, sarà trasmessa in diretta su DAZN come tutta le partite di Serie A. In streaming, si potrà guardare la partita sul sito o sulla app di DAZN.