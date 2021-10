Sampdoria-Atalanta probabili formazioni: Zapata o Muriel davanti?

Sampdoria-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – Occorre riscattare il pareggio beffardo contro l’Udinese per risollevare la propria classifica. E’ questo l’obiettivo dell’Atalanta che, a Genova con la Sampdoria, vuole assolutamente la vittoria. Dall’altra parte i blucerchiati vogliono continuare il trend positivo in casa: dove hanno vinto con lo Spezia senza particolari problemi dal punto di vista tecnico e tattico. Si prospetta una grande battaglia calcistica, ma ecco quelle che sono le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta.

Sampdoria-Atalanta probabili formazioni: le scelte in campo

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Musso in porta; Lovato, De Roon e Palomino a comporre la difesa orobica, il duo Koopmeiners-Freuler a dare una mano in mediana, fasce a Maehle e Zappacosta. Chiavi dell’attacco a Ilicic e Pasalic a sostegno di Zapata.

Probabile formazione Sampdoria. I padroni di casa andranno di 4-4-2. In attacco Gabbiadini e Quagliarella; a centrocampoCandreva, Askildsen, Adrien Silva e Verre per dare qualità al gioco della squadra. Chiavi della difesa a Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello.

Formazioni Sampdoria-Atalanta, gli schieramenti dal 1′ minuto

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Adrien Silva, Verre; Gabbiadini, Quagliarella.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Lovato, De Roon, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata.