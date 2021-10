Serie A, dove vedere Sassuolo Venezia: diretta tv e streaming DAZN o Sky?

Dove vedere Sassuolo Venezia: verso il match

Archiviata l’ottava giornata di Serie A, è arrivato il momento della nona. In questo turno di campionato, il Sassuolo di Dionisi ospiterà il Venezia di Zanetti. Il Sassuolo deve riprendersi da una posizione in classifica non molto felice: i neroverdi si trovano infatti al quindicesimo posto in classifica con 8 punti e sono reduci dal pareggio per 2 a 2 ottenuto contro il Genoa. Stessi punti e sostanzialmente stessa posizione in classifica per il neopromosso Venezia: la squadra di Paolo Zanetti è anch’essa ad 8 punti (al sedicesimo posto in classifica in base alla differenza reti) ed è reduce dall’importante vittoria ottenuta per 1 a 0 contro la Fiorentina. Due proposte diverse di calcio, quelle portate in campo da Dionisi e Zanetti: due squadre ben organizzate che cercheranno di portare a casa i tre punti (chi per risollevarsi in classifica, chi per continuare a mettere punti in cascina per la lotta salvezza).

Dove vedere Sassuolo Venezia: l’orario del match

La sfida tra Sassuolo e Venezia andrà in scena sabato 23 ottobre alle ore 18:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Segui Sassuolo-Venezia solo su DAZN. Attiva ora



Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Sassuolo Venezia

La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva su Dazn (Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi). Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre sarà possibile seguire il match sul sito di Dazn.