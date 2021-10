Sky o Dazn? Dove vedere Juventus Roma: diretta tv e streaming

Dove vedere Juventus Roma in tv. Dopo la sosta nazionali, ritorna la Serie A con un big match. Da una parte la Juventus che, dopo la brutta partenza, è chiamata a recuperare i punti persi in campionato. Motivo per cui nelle due sfide che l’attendono, prima i giallorossi poi l’Inter, non può permettersi di perdere punti per strada. Dall’altra parte la Roma, chiamata anche lei a recuperare il terreno dal Napoli. Per gli uomini di Mourinho, in piena corsa per la zona Champions League, una vittoria significherebbe allontanare ancora di più una diretta concorrente.

Quando si gioca Juventus-Roma, ottava giornata Serie A

La partita tra Juventus-Roma si disputerà domenica 17 ottobre 2021 alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino. La scorsa stagione finì 2-0 per i bianconeri grazie alla rete di Cristiano Ronaldo, che ha sbloccato il match, e l’autogoal di Ibanez.

Probabili formazioni: le scelte di Allegri e Mourinho

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kulusevski, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: José Mourinho

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Juventus Roma in diretta tv e streaming

La partita tra Juventus-Roma sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dell’Allianz Stadium di Torino. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO, il match sarà visibile in streaming anche su Tim Vision.