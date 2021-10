Sky o Dazn? Dove vedere Lazio Inter: diretta tv e streaming

Dove vedere Lazio Inter in tv. Dopo la sosta per la nazionali, torna la Serie A con un big match. Da una parte la Lazio che, dopo un inizio sorprendente, ha un po’ perso lo smalto delle partite iniziali. Maurizio Sarri conta di recuperare il suo bomber, Ciro Immobile, in vista della sfida contro i nerazzurri. Dall’altra parte l’Inter che non può perdere altri punti se vuole rimanere attaccato al trenino composto da Napoli e Milan. Per Simone Inzaghi sarà la prima volta all’Olimpico con vesti diverse da quelle biancocelesti.

Quando si gioca Lazio-Inter, ottava giornata Serie A

La partita tra Lazio-Inter si disputerà sabato 16 ottobre alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. La scorsa stagione finì in pareggio per 1-1, con le reti siglate da Lautaro Martinez e Milinkovic-Savic.

Probabili formazioni: le scelte di Sarri e Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Lazio Inter in diretta tv e streaming

La partita tra Lazio-Inter sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dello stadio Olimpico di Roma. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO, il match sarà visibile in streaming anche su Tim Vision.