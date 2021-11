Dove vedere Fiorentina-Milan streaming e diretta tv Serie A: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE FIORENTINA MILAN STREAMING E DIRETTA TV SERIE A – Il match Fiorentina-Milan, valido per la tredicesima giornata della Serie A 2021/22, si gioca sabato 20 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra viola di Vincenzo Italiano proverà a fermare la corazzata rossonera di Silvio Pioli, attualmente prima in classifica a pari punti con il Napoli. Manca ancora parecchio tempo prima della fine del campionato, ma il Milan non vuole perdere il passo: ecco dove vedere Fiorentina Milan streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, tredicesima giornata Serie A

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud.

Dove vedere Fiorentina-Milan streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Fiorentina-Milan sarà trasmesso in diretta su DAZN. DAZN trasmette tutte le partite di Serie A: per accedere ai contenuti, è necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio. Si potrà quindi poi assistere al match attraverso la app di DAZN, disponibile per pc, smartphone e tablet, ma anche sulle moderne smart tv: il costo dell'abbonamento è di 29,99€ al mese.