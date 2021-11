Inter, per il mercato di gennaio rimane “caldo” un obiettivo

L’Inter non molla Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari, “sacrificato” in estate dai nerazzurri per arrivare a Denzel Dumfries, resta un obiettivo dei campioni d’Italia per il prossimo mercato invernale. Sulle tracce del giocatore, tuttavia, non ci sono soltanto i nerazzurri.

L’Inter punta Nandez per gennaio: ma occhio al Napoli

Il giocatore, del resto, non ha mai fatto mistero di gradire la destinazione nerazzurra. Già la scorsa estate ha pubblicamente manifestato il desiderio di lasciare la Sardegna per trasferirsi all’Inter. Simone Inzaghi, dal canto suo, apprezza molto la duttilità di Nandez, che può ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale che di esterno a tutta fascia sulla destra, come già dimostrato al Cagliari. L’uruguaiano ha inoltre un buon feeling con l’inserimento offensivo e il gol. Qualità che farebbero comodo a qualsiasi squadra.

L’Inter dovrà però fare attenzione alla concorrenza del Napoli. I partenopei si sono inseriti nella corsa al centrocampista e vorrebbero ottenere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto nella prossima sessione invernale di calciomercato. Anche l’Inter, comunque, sembra essere interessata soltanto alla formula del prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri potrebbero anche cedere un attaccante a gennaio per far posto in rosa al centrocampista sudamericano.

Il Cagliari chiedeva 35 milioni di euro in estate per Nandez, cifra ritenuta troppo esosa dall’Inter. Probabilmente, però, i sardi saranno costretti ad abbassare le richieste se vogliono sperare di monetizzare, dato che il giocatore è scontento ormai da tempo. Quest’ultimo infatti non ha cambiato idea: vuole lasciare il Cagliari, sempre più ultimo in classifica, e preferibilmente per andare all’Inter. L’agente del centrocampista, però, ha intensificato i contatti con il Napoli nelle ultime ore. Il club partenopeo vorrebbe rimpolpare un reparto, il centrocampo, numericamente un po’ scarno. Sarà certamente decisiva la volontà del giocatore per la risoluzione della vicenda.