Serie A, dove vedere Lazio Salernitana in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Lazio Salernitana dove vederla in diretta tv e streaming. Un inedito scontro si terrà domenica 7 novembre allo stadio “Olimpico” di Roma alle ore 18:00. La Lazio di Maurizio Sarri, ospiterà la Salernitana di Stefano Colantuono in una partita che sa di derby societario. Infatti entrambe le squadre appartengono a Claudio Lotito. Gli Aquilotti sono reduci dalla trasferta in terra francese di Europa League contro l’Olympique Marsiglia che ha portato un punto. La Salernitana, al contrario dei biancocelesti non viaggia nelle zone alte della classifica. Attualmente i Cavallucci sono penultimi e reduci dalla sconfitta contro la capolista Napoli. Cercheranno di dare del filo da torcere ai padroni di casa per cercare di risalire la china. Sarri dovrà fare a meno di Manuel Lazzari, che nel match contro i francesi, ha accusato un problema al polpaccio sinistro che lo ha costretto ad uscire anzitempo, sostituito da Marusic.

Lazio Salernitana dove vederla in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

La partita potrà essere seguita solo su Dazn sia in diretta che in streaming. Per lo streaming sarà necessario aver sottoscritto un valido abbonamento; scaricando l’apposita app gratuitamente da qualsiasi digital store sarà possibile vedere la partita da dispositivo mobile. Inoltre il match sarà disponibile on line collegandosi al sito dell’emittente.