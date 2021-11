Napoli, le priorità per il mercato di gennaio: quattro nomi sul taccuino

Il Napoli primo in classifica pensa già al futuro, e più precisamente alla prossima sessione invernale di calciomercato. Gennaio può essere infatti un mese fondamentale per far compiere alla rosa azzurra il decisivo salto di qualità in grado di permettere agli azzurri di lottare fino all’ultimo per il titolo.

Napoli, quattro idee per gennaio

La priorità dei partenopei è puntellare le fasce laterali sugli esterni bassi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo quattro giocatori nel mirino. Il primo sarebbe il 27enne mozambicano del Lille Reinildo Mandava, eletto miglior terzino sinistro della Ligue 1 nella scorsa stagione. Il suo contratto scade a giugno e il Napoli ci sta pensando seriamente: si tratta infatti di un giocatore molto abile in fase difensiva, tatticamente già piuttosto scafato.

Il Napoli, però, segue da vicino anche Pervis Estupinan, esterno sempre di fascia sinistra classe 1998 in forza al Villarreal. Il giocatore era un obiettivo degli azzurri già dall’estate scorsa. Il Napoli però guarda anche entro i confini nazionali: ad esempio piace molto Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli e già in orbita Nazionale Under 21. Potrebbe essere un ottimo investimento in ottica futura e Giuntoli lo tiene d’occhio.

Sulla fascia opposta, invece, il nome che piace all’ombra del Vesuvio è quello di Noussair Mazraoui, esterno marocchino 24enne cresciuto in Olanda tra le fila dell’Ajax. Il contratto del giocatore è in scadenza e quest’ultimo ha già fatto sapere di poter lasciare presto l’Eredivisie per provare una nuova esperienza in un altro campionato. Per il Napoli si presenterebbe dunque l’occasione di prelevarlo a costo zero, fattore tutt’altro che trascurabile.

La squadra azzurra, comunque, monitora anche le possibilità a centrocampo: Giuntoli tiene d’occhio infatti la pista Nandez. L’uruguaiano, scontento a Cagliari, vuole lasciare la Sardegna. Difficile però superare la concorrenza dell’Inter, destinazione preferita dal centrocampista classe 1995.