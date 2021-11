Napoli, c’è interesse per un centrocampista dell’Inter

Il Napoli non distoglie l’attenzione da un vecchio obiettivo di mercato: si tratta di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano dell’Inter che da tempo trova poco spazio in maglia nerazzurra.

Napoli su Vecino, le condizioni dell’Inter

Il contratto del centrocampista uruguagio con l’Inter scade la prossima estate e in casa nerazzurra non sembra esserci la volontà di prolungarlo. La società meneghina, tuttavia, non vorrebbe cedere gratis il giocatore (che piace molto al tecnico Simone Inzaghi) durante la stagione in corso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe prontamente comunicato questa intenzione al Napoli. La società azzurra sperava di poter rilevare il giocatore a zero già durante la sessione invernale di calciomercato.

Il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti stima molto Vecino, che ha allenato proprio in nerazzurro, e vorrebbe il giocatore a Napoli già a gennaio. Gli azzurri sono infatti numericamente piuttosto limitati nel reparto di centrocampo, che è stato già colpito peraltro da diversi infortuni (ultimo quello del camerunense Zambo Anguissa). Con numerosi impegni stagionali da affrontare diventa dunque più che mai necessario rimpolpare la rosa in quella zona di campo. Per non attendere l’estate, tuttavia, date le richieste interiste il Napoli dovrà formalizzare una proposta per tentare di assicurarsi il centrocampista sudamericano.

In questa stagione, Vecino ha totalizzato fin qui 10 presenze totali in tutte le competizioni, segnando una rete (nel 6-1 rifilato dall’Inter al Bologna a metà settembre in campionato). Al momento Inzaghi sembra preferirgli altre opzioni, come Hakan Calhanoglu, Arturo Vidal e Roberto Gagliardini. Qualche giorno fa anche il giocatore ha manifestato per la prima volta il desiderio di giocare di più e quindi eventualmente anche di lasciare l’Inter se ciò continuasse a non essere possibile a Milano. La società, al momento, sembra propensa ad accontentare il giocatore e non risultano attualmente incontri in programma per un eventuale rinnovo.