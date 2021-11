Probabili formazioni Venezia Inter: turnover per Inzaghi?

Probabili formazioni Venezia Inter: verso il match

Archiviata la tredicesima giornata di Serie A (e il successivo turno delle coppe europee), è arrivato il momento della quattordicesima. In questo turno di campionato il Venezia di Paolo Zanetti ospiterà i campioni in carica dell’Inter, guidati da Simone Inzaghi. Il tecnico ex Lazio ha già raggiunto uno degli obiettivi che si era prefissato ad inizio stagione, ovvero quello di superare i gironi di Champions League ed approdare agli Ottavi di Finale (cosa che all’Inter non avveniva da 10 anni). Il Venezia, una delle sorprese della stagione, si sta rendendo protagonista di un ottimo inizio di campionato: la squadra è reduce dalla vittoria per 0 a 1 ottenuta contro il Bologna e si trova in quattordicesima posizione in classifica con 15 punti. L’Inter, dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Napoli, ha accorciato il distacco in classifica rimanendo comunque al terzo posto con 28 punti (a 4 punti di distanza da Napoli e Milan).

Probabili formazioni Venezia Inter: le scelte di Zanetti e Inzaghi

QUI VENEZIA – Il tecnico Zanetti dovrà fare a meno di Ebuehi e Fiordilino. Il modulo sarà il 4-3-3 con Romero tra i pali. In difesa Mazzocchi e Haps saranno i terzini, con Caldara e Ceccaroni al centro. Ampadu, Vacca e Busio guideranno il centrocampo. In attacco, insieme ad Okereke ed Aramu, potrebbe esserci Henry (in vantaggio su Johnsen, da poco tornato dall’infortunio).

QUI INTER – Gli indisponibili per Inzaghi sono Vidal, Kolarov, Sanchez e Vidal. Il modulo sarà il classico 3-5-2 con Handanovic tra i pali. Ancora una volta Ranocchia al centro della difesa, con Skriniar e Bastoni al suo fianco. Sugli esterni le prime mosse di turnover per Inzaghi che si affiderà a Dumfries e Dimarco. A centrocampo possibile turno di riposo per Barella che potrebbe essere rimpiazzato da Vecino o Gagliardini; a completare il reparto Brozovic e Calhanoglu. In avanti è Lautaro che potrebbe partire dalla panchina: in questo modo a partire dal 1′ sarà la coppia composta da Dzeko e Correa.

Probabili formazioni Venezia Inter: lo schieramento in campo

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry/Johnsen, Okereke. All.: Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vecino/Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa/Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.