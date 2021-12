Probabili formazioni Salernitana Inter: ancora Sanchez dal 1′?

Probabili formazioni Salernitana Inter: verso il match

Archiviata la diciassettesima giornata di Serie A, è arrivato il momento della diciottesima. In questo turno di campionato la Salernitana di Colantuono ospiterà l’Inter di Inzaghi. La Salernitana reduce dalla sconfitta per 4 a 0 contro la Fiorentina e ultima in classifica a 8 punti dovrà vedersela contro la prima della classe: i nerazzurri, reduci dalla vittoria per 4 a 0 contro il Cagliari, si trovano infatti al primo posto in classifica con 40 punti.

Probabili formazioni Salernitana Inter: le scelte di Colantuono e Inzaghi

QUI SALERNITANA – Lunga la lista degli indisponibili della squadra campana: Veseli, Bonazzoli, Capezzi, M. Coulibaly, Ruggeri e Strandberg. Colantuono con ogni probabilità schiererà la propria squadra con un modulo difensivo come il 4-4-1-1. Possibile chance tra i pali per Fiorillo dopo le sbavature di Belec nelle ultime apparizioni. In difesa ci saranno Delli Carri, Gyomber, Gagliolo e Ranieri. Kechrida e l’ex Obi agiranno sugli esterni del centrocampo, con L.Coulibaly e Kastanos davanti la difesa. In avanti Simy con Ribery alle sue spalle.

QUI INTER – Inzaghi dovrà fare a meno anche per questa partita di Darmian, Ranocchia e Correa. Il modulo sarà il classico 3-5-2 con Handanovic tra i pali. La difesa dovrebbe essere quella titolare, ovvero il trio composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni potrebbe partire dal 1′ Dimarco (concedendo riposo a Perisic), mentre sulla corsia destra ci sarà Dumfries. A centrocampo Vidal è in cerca di una maglia da titolare: tuttavia restano favoriti Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco possibile turno di riposo per Lautaro e conferma per Sanchez: il cileno partirebbe titolare insieme a Dzeko.

Probabili formazioni Salernitana Inter: lo schieramento in campo

SALERNITANA (4-4-1-1): Fiorillo/Belec; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simy. All.: Colantuono.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu/Vidal, Dimarco/Perisic; Sanchez, Dzeko. All.: Inzaghi.