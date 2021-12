Serie A, dove vedere Sassuolo Napoli: diretta tv e streaming Sky o Dazn?

Dove vedere Sassuolo Napoli: verso il match

Archiviata la quattordicesima giornata di Serie A, è subito arrivato il momento della quindicesima, con il turno infrasettimanale. In questo turno di campionato il Napoli è chiamato a difendere la testa della classifica contro un Sassuolo motivato dagli ultimi risultati. Il Sassuolo di Dionisi è infatti reduce dalla roboante vittoria per 1 a 3 contro il Milan e si trova al dodicesimo posto in classifica con 18 punti. Nello scorso turno di campionato il Napoli ha approfittato di questo passo falso del Milan, allungando in classifica grazie alla vittoria per 4 a 0 contro la Lazio (adesso è primo in classifica con 35 punti, a più tre sul Milan).

Dove vedere Sassuolo Napoli: l’orario del match

La sfida tra Sassuolo e Napoli andrà in scena mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Sassuolo Napoli

La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva su Dazn (Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi). Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre sarà possibile seguire il match sul sito di Dazn.