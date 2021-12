Supercoppa Italiana Inter Juventus in chiaro su Canale 5

La Supercoppa Italiana è giunta alla 34esima edizione e si disputerà a Milano nello Stadio di San Siro per la 12esima volta mercoledì 12 gennaio 2022. L’Inter Campione d’Italia affronterà la Juventus, che si è aggiudicata la Coppa Italia della passata stagione. La decisione su dove giocare la partita ha subito all’ultimo un cambio repentino, perché sembrava che le squadre dovessero volare in Arabia Saudita come già successo alcune volte nella passata stagione. L’ultima edizione si è giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia con Juventus che ha vinto sul Napoli. Il trofeo in passato veniva assegnato in estate, ora il suo piazzamento nel calendario è cambiato portando la sfida per il primo titolo stagionale nel periodo invernale.

Dove si potrà vedere la partita

La notizia che tutti i tifosi aspettavano, cioè il dove vedere la sfida storica tra Inter e Juventus in tv e in streaming. Ad aggiudicarsi i diritti per la gara è stata Mediaset che trasmetterà l’evento anche nei prossimi due anni. Secondo le ultime indiscrezioni, la partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Play. Una buona notizia quindi per tutti i tifosi che non riusciranno ad essere a San Siro al fianco della propria squadra per godersi la partita.