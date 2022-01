Coppa Italia dove vedere Milan Genoa in diretta tv e streaming? Rai o Mediaset?

Milan Genoa: dove vederla. Dopo il campionato è tempo di tornare nuovamente in campo. Milan e Genoa si affronteranno giovedì 13 gennaio alle ore 21:00 nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Il match si disputerà allo stadio “San Siro”. Per i rossoneri secondi in classifica e reduci dalla solida vittoria per 3 a 0 sul Venezia l’ostacolo sulla carta si presenta facile da superare. Ben più complicata la situazione in casa del Grifone, attualmente penultimo, che deve cercare di centrare la vittoria per raddrizzare una stagione fin qui avara di risultati. Traballa la panchina di Shevchenko che, in caso di sconfitta, potrebbe fare le valigie e chiudere prematuramente la sua permanenza a Genova.

Milan Genoa dove vederla in diretta tv e streaming? Rai o Mediaset?

La partita sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5 giovedì 13 gennaio a partire dalle ore 21:00. Per lo streaming è possibile sintonizzarsi sulla piattaforma Mediaset Play o al sito Sport Mediaset.

Le probabili formazioni

Nelle file milaniste è da registrarsi l’assenza di Ibrahimovic per squalifica. In attacco dovrebbe esserci spazio per Giroud con Leao e Diaz dietro. Tra i rossoblù assente per infortunio Rovella.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Bani, Vanheusden, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Pandev.