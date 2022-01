Probabili formazioni Inter Venezia: Sanchez o Lauti, chi al fianco di Dzeko?

Probabili formazioni Inter Venezia: verso il match

I nerazzurri ripartono dal campionato dopo il passaggio del turno di Coppa Italia ai supplementari contro l’Empoli. In questo match, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, l’Inter di Inzaghi ospiterà il Venezia di Zanetti. La gara era a rischio rinvio per via dei casi di positività al Covid tra i membri del gruppo squadra del Venezia ma adesso il pericolo sembra scampato (i calciatori positivi sono 5). L’Inter è reduce dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro l’Atalanta e si trova al primo posto in classifica con 50 punti. Il Venezia è reduce anch’esso da un pareggio, quello per 1 a 1 ottenuto contro l’Empoli, e si trova in diciassettesima posizione con 22 punti.

Probabili formazioni Inter Venezia: le scelte di Inzaghi e Zanetti



QUI INTER – Inzaghi perde il Tucu Correa a causa dell’infortunio rimediato in Coppa Italia che lo terrà fuori dai giochi per almeno un mese. Dopo il turnover attuato contro l’Empoli, l’allenatore nerazzurro si affiderà all’undici titolare di base. Il modulo sarà il 3-5-2 con Handanovic tra i pali. In difesa spazio a Skriniar, de Vrij e Bastoni (quest’ultimo, diventato neo-papà da poche ore, potrebbe partire dalla panchina in favore di Dimarco). Sugli esterni Dumfries dovrebbe avere la meglio su Darmian, mentre a sinistra ci sarà Perisic. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco l’unico dubbio di formazione su chi affiancherà Dzeko: il ballottaggio è aperto tra Lautaro e Sanchez.

QUI VENEZIA – Molta incertezza per il Venezia: i cinque calciatori positivi al Covid non sono stati comunicati, dunque prevedere l’undici iniziale è molto difficile. Il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-3. In porta Lezzerini; in difesa Ampadu, Caldara, Ceccaroni e Ullmann. Sulla linea di centrocampo dovrebbero agire Cuisance, Vacca e Crnigoj. In attacco Herny, con Aramu ed Okereke ai lati.

Probabili formazioni Inter Venezia: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni/Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro/Sanchez, Dzeko. All.: Inzaghi.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Vacca, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke. All.: Zanetti.