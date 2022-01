Vlahovic, numero 7: “Juve significa orgoglio. Fino alla fine!”

Dusan Vlahovic ha firmato il suo contratto con il club bianconero: 70 milioni + 10 di bonus alla Fiorentina, ingaggio da 7 milioni netti a stagione fino al 2026. Il contratto è stato depositato in Lega.

Il calciatore serbo prenderà la maglia numero 7, fino allo scorso anno di Cristiano Ronaldo. Non la maglia numero 28, giorno, oggi, del suo compleanno.

Arrivato alle 9.35 in punto al J Medical, dove ad attenderlo c’erano molti tifosi bianconeri entusiasti, Vlahovic ha effettuato i test e tutte le visite necessarie, per poi firmare alle 18.08.

Dopo la firma del contratto, immortalata di fianco all’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, Dusan Vlahovic ha rilasciato le sue prime parole da juventino: “La Juventus rappresenta l’orgoglio, la tradizione, la famiglia. Una cosa immortale è che la Juve c’è sempre all’ultimo, non molla mai: queste sono le prime cose che mi vengono in mente”.

Nello spogliatoio dello Juventus Stadium, dove è passato per le prime riprese in divisa bianconera, gli hanno fatto trovare una torta di compleanno con una candelina da spegnere.

Vlahovic e il messaggio ai tifosi della Juve: “Fino alla fine!”

L’attaccante di Belgrado ha poi continuato: “Sono contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società, sono contentissimo e darò di tutto per ottenere tutti i nostri traguardi”. Personalmente, Vlahovic ha espresso i suoi sogni: “Sopra a ogni obiettivo si deve mettere la squadra al primo posto e così la penso anche io. Sono a disposizione del mister e dei miei compagni, cercherò di aiutarli il più possibile”. Per quanto riguarda la squadra: “Ovviamente vogliamo sempre di più essere migliori: questo dobbiamo ottenere in futuro”. Alla fine, il nuovo acquisto ha dichiarato con molta convinzione: “Vorrei continuare su questa strada e rendere orgogliosa questa società e questa maglia. Noi non molleremo mai e lotteremo fino all’ultimo per ottenere tutti i nostri traguardi. Fino alla fine“.