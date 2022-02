Dove vedere Atalanta-Juventus streaming e diretta tv: Sky o Dazn?

Domenica 13 febbraio 2021, alle ore 20:45, si disputerà Atalanta-Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo: il match è valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Match decisivo quello che avrà luogo in casa dei nerazzurri di Gasperini: la Juve ha appena sorpassato i bergamaschi grazie alla vittoria sul Verona targata Vlahovic e Zakaria, mentre l’Atalanta ha perso clamorosamente in casa contro il Cagliari. I bianconeri al momento sono sopra alla Dea in classifica ma con una partita in più: e occhio perché in caso di vittoria, con lo scontro Napoli-Inter alle porte, rischia di aprirsi anche una leggera speranza di Scudetto per la banda di Allegri.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni: 25^ giornata Serie A

Atalanta (3-4-2-1): Rossi; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Locatelli, Zakaria, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Bernardeschi.

Atalanta-Juventus streaming gratis e diretta tv in chiaro Sky o Dazn? Ecco dove vedere Serie A

