L’Inter in piena crisi di risultati spera nel ritorno di un suo ex bomber

La coppia Lu-La potrebbe riunirsi presto in quel di Milano, sponda nerazzurra. I due giocatori che grazie ai loro gol hanno contribuito in maniera decisiva nella conquista dello scudetto dello scorso campionato si ritroveranno? Diversi rumors danno Romelu Lukaku di ritorno. Il bomber belga classe 1993 e, attualmente in forza al Chelsea, proprio non riesce ad integrarsi con gli schemi offensivi del suo allenatore Tuchel e medita un ritorno a Milano. Antenne dritte quindi in casa Inter che starebbe valutando questo gradito ed eventuale ritorno che di fatto potrebbe stravolgere le strategie nerazzurre. Si guarda al futuro, ma anche al presente all’Inter che viene da un mese di febbraio disastroso, dove in quattro partite disputate ne ha perse due e pareggiate due.

Riuscirà l’Inter a riportare Lukaku?

Se davvero Romelu Lukaku potrebbe risultare fattibile nella prossima sessione di calciomercato forse si allontanerebbe Scamacca, di sicuro si tratterebbe di un prospetto diverso. Vedremo quale sarà la priorità dei nerazurri. Che ci sia l’occasione di far tornare il bomber belga è chiaro. Tuchel non lo vede e nelle ultime partite si è accomodato addirittura in panchina. Nei mesi scorsi proprio Lukaku aveva criticato l’operato dell’allenatore. Quest’anno al Chelsea per Lukaku appena 16 partite e soli 5 gol, numeri non da lui. All’Inter lo aspetterebbero a braccia aperte.