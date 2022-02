La Juventus alla scoperta di Zakaria, sarà il nuovo Pogba?

Paragone esagerato o giustificato quello tra il nuovo acquisto della Juventus Zakaria e Pogba, ex centrocampista bianconero? La risposta la potremmo avere presto, infatti già da domenica Zakaria farà il suo esordio nel centrocampo della Juventus. In realtà per molto tempo è stato soprannominato “il nuovo Vieira” grazie ai suoi 196 cm di altezza e la sua fisicità. Ultimamente è stato avvicinato molto proprio a Pogba, per il suo modo di giocare sia nella fase offensiva, che in quella difensiva. Dotato di un’ottima corsa e di eccellenti recuperi difensivi, ultimamente si è specializzato nel far correre con estrema velocità la palla in fase offensiva a servizio degli attaccanti. Domenica dovrebbe fare il suo esordio contro il Verona allo Stadium, a dimostrazione del fatto che il suo acquisto è ritenuto essenziale da mister Allegri.

Ecco chi è Zakaria

Denis Lemi Zakaria Lako Lado, in arte Zakaria, è un giocatore svizzero classe 1996 che arriva alla Juventus dal Borussia Monchengladbach. Nella squadra tedesca dal 2017 ha disputato 125 partite realizzando 11 gol. In precedenza era in forza allo Young Boys dove tra il 2015 e il 2017 ha disputato 50 partite realizzando 2 gol. E’ stato convocato in tutte le nazionali giovanili della Svizzera e dal 2016 è in pianta stabile nella nazionale maggiore dove ha disputato 40 partite con 3 gol. A 26 anni è arrivato il momento di dire la sua anche in Italia, la Juventus attende fiduciosa.