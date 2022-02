Napoli: Aurelio De Laurentiis può davvero vendere il club a uno sceicco?

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe diventare degli sceicchi? Questa è la domanda che va di moda da qualche settimana a Napoli. Il perchè è di facile associazione. Un paio di apparizioni al Maradona da parte di uno sceicco arabo, all’anagrafe Al Thani. Arabo, multimilionario, uno degli uomini più ricchi del mondo e dichiaratamente tifoso del Napoli, come appare nei suoi tweet. Basta questo, che poco non è, a far sognare i tifosi del Napoli, che come noto non hanno un grande rapporto con Aurelio De Laurentiis.

Lo sceicco punta allo scudetto del Napoli

La vittoria dello scudetto del Napoli avvicinerebbe ancora di più la trattativa tra De Laurentiis e Al Thani. Per ora sono solo voci, o forse l’attuale presidente e lo sceicco stanno lavorando in gran segreto come riportano alcune fonti. Altre voci per l’acquisizione del Napoli insistono sull’interesse di Jeff Bezos, numero uno di Amazon. De Laurentiis per il momento non sembra aprire a trattative concrete, ma chissà, da uomo di spettacolo potrebbe riservare delle sorprese in ogni momento. Intanto il Napoli, per ora il suo, gioca alla grande e lotta per lo scudetto. Con 53 punti in classifica si trova in terza posizione e ancora in corsa in Europa League dove affronterà il Barcellona. E il presidente De Laurentiis stranamente quest’anno non si vede e non si sente. Della serie “tutto può succedere”.