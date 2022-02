Napoli: le ultime news sulla partita contro il Cagliari

Il Napoli cerca l’aggancio in vetta alla classifica, ma per farlo dovrà uscire vittorioso dalla trasferta di Cagliari. Partita che si giocherà stasera alle ore 19. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento in un buon momento di forma. Posta in palio elevata sia per il Napoli, che rinnova le proprie ambizioni di scudetto, sia per il Cagliari, ancora invischiato in piena zona retrocessione. Napoli attualmente terzo in classifica con 53 punti, Cagliari terz’ultimo con 21 punti. Sulle panchine delle squadre, due allenatori toscani, Spalletti e Mazzarri.

Cagliari-Napoli, le ultime news di formazione

Capitan Lorenzo Insigne non sarà del match stasera, per lui affaticamento alla coscia destra, non è stato nemmeno convocato. Mertens al suo posto. Anche Politano in forte dubbio. Dovrebbe partire dalla panchina Osimhen, al suo posto Petagna. A centrocampo ballottaggio Ounas-Mario Rui, che occasionalmente potrebbe essere utilizzato a centrocampo come già avvenuto negli ultimi minuti della partita contro il Barcellona. Non si può parlare di un Napoli in emergenza, ma siamo li. Il Cagliari invece, che è in uno stato di forma positivo si schiera con capitan Joao Pedro davanti, insieme all’uomo del momento Pereiro, con l’ex Napoli Pavoletti pronto ad entrare in partita in corso. La partita di stasera vale 3 punti in classifica ma per entrambe le squadre vale molto di più.