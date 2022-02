Probabili formazioni Inter Milan: Inzaghi si affida al suo solito 11 titolare?

Probabili formazioni Inter Milan: verso il match

Derby d’alta quota quello che andrà in scena sabato alle 18:00. L’Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Milan di Stefano Pioli per un match che potrebbe decidere la stagione. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 2 a 1 contro il Venezia, si trovano al primo posto in classifica con 53 punti. I cugini milanisti inseguono in seconda posizione (a pari punti col Napoli) con 49 punti. Una vittoria in questo derby potrebbe far scappare via i nerazzurri che hanno ancora un match da recuperare, quello contro il Bologna; al contrario, una vittoria del Milan potrebbe riaprire definitivamente la lotta scudetto.

Probabili formazioni Inter Milan: le scelte di Inzaghi e Pioli



QUI INTER – Il calciomercato ha portato alla corte di Inzaghi due nuovi acquisti: Gosens e Caicedo. Entrambi vanno verso il forfait: il tedesco ex Atalanta deve recuperare la forma dopo un lungo infortunio, mentre l’attaccante ex Lazio e Genoa ha subito un affaticamento muscolare. Ancora out per infortunio Correa. Inzaghi si affiderà al suo undici consolidato: il modulo è il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali. In difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni Dumfries sembra avere la meglio su Darmian, mentre sulla sinistra ci sarà Perisic. A centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu (decisivo nel derby d’andata). In attacco sarà Lautaro ad affiancare Dzeko, con Sanchez pronto a subentrare dalla panchina.



QUI MILAN – Gli indisponibili in casa Milan sono Rebic, Ibrahimovic, Ballo-Touré e Kjaer. Pioli recupera in extremis Tomori ma, come annunciato dal tecnico dei rossoneri in conferenza, difficilmente il difensore ex Chelsea verrà rischiato dal 1′. Per il Milan ci sarà un 4-2-3-1 con Maignan tra i pali. In difesa Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Bennacer e Tonali, con Kessie avanzato sulla linea dei trequartisti. Sugli esterni Leao e Messias (quest’ultimo è in ballottaggio con Saelemaekers). In avanti l’unica punta sarà Giroud.

Probabili formazioni Inter Milan: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Brozovic, Calganoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias/Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All.: Pioli.