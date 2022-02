La Salernitana si rifà il look, e che look! Gli acquisti e la nuova formazione titolare

Chiusura di calciomercato col botto quello della Salernitana, che da svincolato acquista anche Diego Perotti, calciatore argentino classe 1988 con passato nel Genoa e nella Roma. Nella nuova rosa a disposizione di mister Colantuono sono ben 11 i volti nuovi per provare a sperare nella salvezza. Cambia anche il direttore sportivo, con l’arrivo di Walter Sabatini, 66 anni, esperienza da vendere e un grande nel suo campo. Un ritorno quello di Sabatini che fa felici gli amanti del calcio, che riconoscono in lui grande competenza e professionalità. Intervistato alla chiusura del mercato si dice soddisfatto ma non si esalta per il lavoro svolto, ben consapevole che sarà il campo a parlare, ma in cuor suo sa di aver fatto il massimo soprattutto dopo la ciliegina sulla torta chiamata Diego Perotti, che insieme a Ribery potrebbero infiammare Salerno.

Tutti gli acquisti della Salernitana e la probabile formazione

La Salernitana si rifà il look, il migliore che si potesse rifare. Ben 11 gli acquisti, quasi tutti titolari, spiccano su tutti i nomi di Perotti, Fazio, Verdi e Sepe. Mercato mirato quello di Walter Sabatini, che acquista giocatori navigati in ogni zona del campo. Ecco tutti gli acquisti nella sessione di calciomercato invernale: Perotti (svincolato), Mazzocchi (Venezia), Sepe (Parma), Mousset (Sheffield United), Dragusin (Juventus), Bohinen (CSKA Mosca), Verdi (Torino), Ederson (Corinthians), Fazio (Roma), Mikael (Club do Recife), Radovanovic (svincolato). La probabile formazione titolare degli uomini guidati da mister Colantuono potrebbe essere la seguente: Sepe, Dragusin, Fazio, Veseli, Mazzocchi, Bohinen, Ederson, Ranieri, Verdi (Ribery), Perotti, Mousset (Djuric).