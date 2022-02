Udogie ammette: “Mi è andata bene. Il gol grande emozione”

Dopo la trasferta a Salerno, il Milan inceppa nuovamente con un pari casalingo contro l’Udinese. La partita è terminata 1-1 grazie al gol di Leão al 29′, a cui ha risposto Udogie al 66′. Quest’ultimo gol però, è stato molto discusso per via della presunta irregolarità.

Destiny Dogie è reo di aver segnato con il braccio sinistro. E a questo hanno tenuto banco le proteste dei calciatori rossoneri contro il VAR.

Nel post partita, il giocatore bianconero non ha né confermato, né smentito di aver segnato in modo non conforme, ma ha manifestato ai microfoni di DAZN, la sua gioia di averlo fatto in Serie A: “E’ un’emozione grandissima, è il mio primo gol tra i professionisti e sono contento di aver aiutato la squadra. Sapevamo che era difficile e ci voleva tanto spirito di squadra, dovevamo essere compatti e lo siamo stati. Ora guardiamo avanti, pronti per la prossima battaglia”. Alla domanda riguardo la possibile rete di mano, il difensore dell’Udinese ha così risposto: “Ho visto il guardalinee indeciso e non ero convinto, ma mi è andata bene”.

La lettura di Cioffi

A tutto questo, si è aggiunta la versione di Cioffi. Il tecnico Gabriele Cioffi ha affermato: “Mi sembra che sia stato Romagnoli ad averla deviata con la scarpa. Ma anche se Udogie l’avesse toccata con la mano, abbiamo quattro-cinque persone al VAR che guardano. Ci siamo permessi di alzare i toni tante partite fa contro la Juventus, ma per il resto abbiamo sempre accettato anche con eleganza le decisioni arbitrali. Il ragazzo a me ha detto che la palla l’ha toccata prima di coscia e poi di faccia”.

Romagnoli a Milan TV

Intervistato a Milan TV, il capitano del Milan, Alessio Romagnoli ha commentato il gol di mano e l’errore arbitrale: “Stranamente quest’anno è successo spesso a noi. E’ strano che col VAR, che è stato messo per fare chiarezza, ci siano questi errori. Secondo tutti, anche secondo Udogie, l’ha presa di mano. Non è un alibi, dispiace perché potevamo prendere qualche punto in più, ma ci penseremo la prossima partita”. E ancora: “Non ce ne siamo accorti sul tocco di mano, ma secondo me più che l’arbitro è il VAR, con le telecamere, che doveva dare una grande mano”.