Zaniolo, dalla stelle alle…critiche, ma Mou lo difende e stasera gioca a San Siro

Nicolò Zaniolo nel giro di pochi minuti è passato dal gol vittoria contro il Genoa al 90esimo minuto all’espulsione, dopo che si è visto annullare il gol dal Var. Sul fatto di annullare il gol si potrebbe discutere per giorni, visto anche quello che è successo nel derby di Milano (scontro Giroud-Sanchez). Sull’espulsione comminata al giocatore della Roma, si può tranquillamente ammettere che un pò di comprensione in più da parte dell’arbitro non avrebbe fatto male. Tutto questo preambolo riassuntivo per asserire che Zaniolo, classe 1999, sta subendo delle critiche esagerate dopo essere stato espulso contro il Genoa. Mourinho lo difende a spada tratta, la società fa lo stesso, la critica non lo perdona. Ma la domanda sorge spontanea: si può passare dall’osannare Nicolò Zaniolo per la prestazione e il gol vittoria a criticarlo per aver protestato dopo l’annullamento di un gol all’ultimo minuto? Tra l’altro dopo 2 minuti di esultanza e dopo il richiamo del Var? A mio avviso deve esserci equilibrio in entrambi i casi. Zaniolo è un patrimonio della Roma e del calcio italiano in generale, e come tale va tutelato, dagli arbitri, e soprattutto dalla critica e dalle critiche, ricordandoci sempre che è un ragazzo di 23 anni che dopo due infortuni gravissimi sta tentando di tornare protagonista.

Zaniolo titolare stasera a San Siro

Archiviate le critiche stasera la Roma giocherà a San Siro contro l’Inter, nei quarti di finale di Coppa Italia a gara unica. Chi vince raggiunge le semifinali e se la vedrà con la vincente di Milan-Lazio. Mourinho schiererà la miglior formazione possibile e ovviamente non mancherà Zaniolo che giocherà avanti in coppia con Abraham. In attesa di sapere quale sarà la sentenza del giudice sportivo riguardo la squalifica del giocatore giallorosso, che probabilmente potrebbe essere di due giornate. A Zaniolo il fisico non manca, deve solo cercare di farsi scivolare tutto addosso e ripartire a testa alta come lui sa fare.