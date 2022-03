Arbitri Serie A 31° giornata: Juventus-Inter a Irrati, Atalanta-Napoli a Di Bello

Serie A, le designazioni arbitrali della 31° giornata di campionato: Juventus-Inter a Irrati, Atalanta-Napoli a Di Bello. Milan-Bologna infine affidata all’esperto Marinelli. Andiamo a vedere nel dettaglio gli Arbitri Serie A relativi al prossimo turno di campionato, il primo di aprile.



Serie A, ecco gli arbitri della trentunesima giornata

Sabato pomeriggio scatterà la 31° giornata di Serie A TIM. Come di consueto, alla vigilia del primo match, sono uscite le designazioni arbitrali di questo turno di campionato sul sito dell’ Aia, l’Associazione Italiana Arbitri. Sabato 02 aprile in programma tre sfide: Spezia-Venezia, Lazio-Sassuolo e Salernitana-Torino, tutte in programma tra le ore 15, ore 18 e ore 20.45 saranno dirette rispettivamente da Doveri, Rapuano e Piccinini. La sfida del Meazza-San Siro tra il Milan di Pioli e il Bologna di Mihajlovic, gara in programma lunedì alle 20.45 sarà invece diretta da Marinelli.

Di seguito l’elenco attualmente disponibile delle designazioni arbitrali del trentunesimo turno di Serie A TIM:

SPEZIA–VENEZIA, sabato 2 ore 15

Arbitro: DOVERI

Assistenti:CARBONE – TEGONI

Quarto ufficiale: COLOMBO

Var: MARIANI

Avar: MERAVIGLIA

LAZIO–SASSUOLO, sabato 2 ore 18

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: ROSSI L. – PAGNOTTA

Quarto ufficiale: VOLPI

Var: ORSATO

Avar: PERETTI

SALERNITANA–TORINO, sabato 2 ore 20.45

Arbitro: PICCININI

Assistenti: MELI – ROCCA

Quarto ufficiale: MARCENARO

Var: BANTI

Avar: SANTORO

FIORENTINA – EMPOLI, domenica 3 ore 12.30

Arbitro: MASSIMI

Assistenti: DI VUOLO – ZINGARELLI

Quarto ufficiale: MERAVIGLIA

Var: MARESCA

Avar: GIALLATINI

ATALANTA–NAPOLI, domenica 3 ore 15

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: ALASSIO – DEL GIOVANE

Quarto ufficiale: MASSA

Var: AURELIANO

Avar: LONGO

UDINESE–CAGLIARI, domenica 3 ore 15

Arbitro: ABISSO

Assistenti: DEI GIUDICI – DI MONTE

Quarto ufficiale: MARCHETTI

Var: VALERI

Avar: BARONI

SAMPDORIA–ROMA, domenica 3 ore 18

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: BRESMES – VECCHI

Quarto ufficiale: SANTORO

Var: NASCA

Avar: COSTANZO



JUVENTUS–INTER, domenica 3 ore 20.45

Arbitro: IRRATI

Assistenti: RANGHETTI – VIVENZI

Quarto ufficiale: GHERSINI

Var: MAZZOLENI

Avar: PASSERI

H. VERONA–GEONOA, lunedì 4 ore 18.30

Arbitro: FOURNEAU

Assistenti: VALERIANI – CECCONI

Quarto ufficiale: VOLPI

Var: CHIFFI

Avar: PAGLIARDINI

MILAN-BOLOGNA, lunedì 4 ore 20.45

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: MARGANI – MASTRODONATO

Quarto ufficiale: BARONI

Var: DI PAOLO

Avar: LO CICERO