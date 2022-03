Atalanta: alla scoperta dell’uomo in più del momento

Teun Koopmeiners è l’uomo in più. In ogni zona del campo, a centrocampo, in attacco e all’occorrenza anche in difesa. Nell’ultima partita disputata contro la Sampdoria, Koopmeiners schierato da trequartista, è stato autore addirittura di una doppietta! Trasferito sulla trequarti per esigenze da Gasperini, viste le contemporanee assenze di Zapata e Muriel, il centrocampista olandese con i suoi piedi, entrambi educatissimi, è risultato essere congeniale per la manovra offensiva dell’Atalanta.

Ecco chi è la nuova scoperta di Gasperini

Teun Koopmeiners, giocatore olandese classe 1998, proveniente dall’AZ Alkmaar di cui era già capitano, è l’uomo in più dell’Atalanta. Arrivato in estate con buone referenze, ma con qualche riserva dovuta all’adattamento al nostro campionato e alla sua giovane età, ha stupito tutti. Con la piena fiducia di mister Gasperini che lo ha sempre considerato sin dalla prima partita di campionato, è riuscito ad inserirsi alla grande nei meccanismi di gioco. Centrocampista centrale si è alternato fino adesso con De Roon e Freuler. Ora per necessità si è trasferito in avanti. Giocatore che calcia con entrambi i piedi, a cui vengono affidati corner e calci piazzati. La personalità? Inutile rispondere negativamente, impossibile! Ah, all’occorrenza può giocare anche in ruoli difensivi. Chi non lo conosceva adesso lo imparerà a conoscere. Teun Koopmeiners non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore fortissimo, lo sanno tutti ormai.