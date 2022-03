Cagliari: la tabella punti verso la salvezza. Eccola

Il Cagliari vuole ottenere una salvezza tranquilla. E il trend intrapreso finora viaggia verso questa direzione. Ma proprio le ultime 10 partite nascondono sempre delle insidie. Soprattutto se in queste partite ci sono di mezzo squadre come Milan, Juventus e Inter. C’è da tenere alta la guardia per evitare di rimanere impantanati fino all’ultimo nella zona retrocessione. Al momento il Cagliari ha disputato 28 partite totalizzando 25 punti. Si trova al quart’ultimo posto a +3 punti dal Venezia, che ha da recuperare una partita. Proviamo a stilare una eventuale tabella salvezza.

Calendario e tabella salvezza del Cagliari

Gli uomini di Mazzarri dopo lo 0-3 subito sabato sera in casa, per mano della Lazio, sono attesi sabato prossimo alle 15 al Picco di La Spezia. Andrà in scena il più classico dei match salvezza contro la squadra locale, che ha 1 punto in più rispetto ai sardi. Spezia-Cagliari, una partita dove i punti in palio valgono doppio, come si suol dire. Dopo lo Spezia, il Cagliari affronterà il Milan in casa, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Di seguito il calendario con la probabile tabella salvezza:

Spezia-Cagliari 1 punto

Cagliari-Milan

Udinese-Cagliari 3 punti

Cagliari-Juventus

Cagliari-Sassuolo 3 punti

Genoa-Cagliari 1 punto

Cagliari-Verona 3 punti

Salernitana-Cagliari 3 punti

Cagliari-Inter

Venezia-Cagliari 3 punti

Ultime 10 partite sempre insidiose, ma se il Cagliari farà il suo dovere, non dovrebbe aver probemi a raggiungere e superare quota 40 punti, sintomo di una salvezza tranquilla. Come si evince dalla probabilistica tabella.