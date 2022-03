Cagliari-Milan, Mazzarri: “Era rigore netto su Lovato”

Walter Mazzarri non ci sta. A torto o a ragione il mister del Cagliari si lamenta. Secondo lui manca un rigore alla squadra isolana. L’episodio al quale si riferisce Mazzarri riguarda il presunto contatto Magnain-Lovato. Secondo il mister, il portiere del Milan non tocca il pallone in uscita alta, bensì il giocatore del Cagliari, e reputa il contatto fallo da rigore netto.

Fallo da rigore su Lovato non fischiato, Mazzarri esce arrabbiato

Uscito dal campo arrabbiato Walter Mazzarri, si lamenta del presunto rigore non fischiato nel contatto tra Magnain e Lovato. Mazzarri dichiara: “Magnain sbaglia l’intervento, Lovato tocca il pallone, è rigore!” Queste le dichiarazioni del mister del Cagliari a fine partita. Con questa sconfitta il Cagliari rimane invischiato nella parte bassa della classifica e lotterà per non retrocedere fino a fine campionato. Ragione o non ragione il Cagliari subisce una sconfitta che non lo fa uscire dalle sabbie mobili della zona salvezza.