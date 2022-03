Calendario Milan: un aprile di notturne. Ecco date e orari

Il Milan primo in classifica solitario, giocherà le prossime partite di campionato tutte in notturna, due alle 20.45 e due alle 21. Anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia sarà giocata in notturna, alle 21. Unica incognita relativa ai match serali è rappresentata dalla partita in programma per ora il 24 aprile, della quale non si conosce ancora ne il giorno preciso, ne tantomeno l’orario.

Orari e date delle prossime partite del Milan

Il Milan ritornerà in campo dopo la sosta per le nazionali, lunedì 4 aprile, nella partita casalinga contro il Bologna alle 20.45. In questo turno i rossoneri potranno giocare conoscendo i risultati delle dirette concorrenti, un piccolo vantaggio. La settimana successiva il Milan giocherà sempre nel posticipo, ma domenicale, alle 20.45 in casa del Torino. Successivamente venerdì 15 aprile inaugurerà insieme all’Inter il 14esimo turno del girone di ritorno giocando alle 21 in casa contro il Genoa. Il Milan e l’Inter andranno in scena il venerdì poichè il martedì seguente, il 19 aprile, giocheranno una contro l’altra la semifinale di ritorno di Coppa Italia, per un posto in finale. Per fare en plein di serali, ai rossoneri manca solo la partita contro la Lazio, della quale non si conoscono data e orario. Una cosa è certa, i tifosi del Milan potranno pranzare tranquilli. Ecco il riepilogo delle partite del Milan ad aprile:

4 aprile Milan-Bologna ore 20.45

10 aprile Torino-Milan ore 20.45

15 aprile Milan-Genoa ore 21

19 aprile Inter-Milan ore 21, semifinale di Coppa Italia

*24 aprile Lazio-Milan, orario e data da definire*