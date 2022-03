Genoa: la tabella punti per raggiungere la salvezza

Il Genoa vuole la salvezza e per farlo deve incominciare a vincere. Non bastano più le buone prestazioni e i numerosi pareggi. Da adesso in poi bisogna vincere e fare più punti possibili per raggiungere un obiettivo che giorno dopo giorno sta diventando sempre più difficile. Le quote degli scommettitori sembrano non dare grosse opportunità al Genoa. La retrocessione è quasi scontata per ogni agenzia di scomesse. Ma dare per spacciati i rossoblù non è mai una cosa saggia, come insegnano le ultime stagioni.

Calendario e tabella salvezza del Genoa

Inizia domenica alle 12.30 con Genoa-Empoli la rincorsa alla quota salvezza. Poi il Genoa affronterà Atalanta, Torino, Verona, Lazio, Milan, Cagliari, Sampdoria, Juventus, Napoli, Bologna. Di seguito le partite nel dettaglio con una tabella salvezza ipotetica.

Genoa-Empoli 3 punti

Atalanta-Genoa

Genoa-Torino 3 punti

Verona-Genoa 3 punti

Genoa-Lazio 3 punti

Milan-Genoa

Genoa-Cagliari 3 punti

Sampdoria-Genoa 3 punti

Genoa-Juventus 1 punto

Napoli-Genoa 1 punto

Genoa-Bologna 3 punti

Tabella salvezza del tutto ipotetica, che non ha alcun valore, ma è basata sullo stato di forma attuale del Genoa e sulla possibilità di raggiungere una quota punti di tranquillità. Con questa tabella la formazione di Blessin arriverebbe a quota 40 punti, che potrebbero bastare per salvarsi, o forse ne basterebbero anche meno. Vedremo quello succederà. Una cosa è certa. Genoa-Empoli è già una finale.