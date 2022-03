Inter: quasi 14 milioni in più grazie alla Juventus fuori dalla Champions. Anche Atalanta e Milan ne approfittano

L’Inter incassa 14 milioni di euro circa dopo l’uscita della Champions League da parte della Juventus. Precisamente 13,7 milioni di euro. Non esulteranno di certo i tifosi interisti per l’uscita agli ottavi di finale da parte di una squadra italiana, però i soldi in cassa, peraltro inaspettati fanno sempre comodo. Verranno investiti per il prossimo calciomercato nerazzurro?

Inter, Atalanta e Milan beneficiano dei soldi dell’uscita dalla Champions della Juventus

Non sarà solo l’Inter ad usufruire dei soldi che la Juventus ha lasciato per strada dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League, per mano degli spagnoli del Villarreal. Anche Atalanta e Milan portano introiti nelle loro casse. Più precisamente: Milan 10,3 milioni e Atalanta 8,3 milioni. Questa ripartizione dei soldi va in base a due criteri. Il primo legato al piazzamento in campionato nella stagione precedente delle quattro società, la seconda legata al numero di gare giocate in Champions in stagione, in rapporto al numero totale di partite giocate dalle squadre della stessa nazione. Proprio per questo la Juventus porta a casa solo 7,7 milioni di euro. Comanda l’Inter con 13,7 milioni di euro.