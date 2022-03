Serie A: Inter Salernitana dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn? Le probabili formazioni

Inter Salernitana: dove vederla. Non c’è sosta per gli uomini di Simone Inzaghi che, dopo il derby di Coppa Italia. torneranno in campo venerdì 4 marzo ore 20:45 per affrontare il prossimo impegno di campionato contro la Salernitana. I nerazzurri, nelle ultime tre partite, hanno fatto registrare una certa sterilità offensiva. Sono zero infatti i gol messi a segno contro Sassuolo, Genoa e Milan. Alla crisi realizzativa è corrisposta una crisi di risultati: una sconfitta e due pareggi. All’Inter serve quindi vincere per rialzare la testa. D’altro canto i granata campani, ancora ultimi della classe, necessitano di punti per cercare di non riscendere in serie B. Il match si preannuncia combattuto.

Inter Salernitana dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa, in diretta e in streaming, da Dazn ma anche da Sky. Gli utenti potranno sintonizzarsi sia sui canali Dazn che su Sky Sport (canale 251 del satellite) e Sky Sport Calcio (canale 202). Per lo streaming gli abbonati potranno accedere al sito di Dazn o usare le piattaforme Now tv o Sky Go.

Le probabili formazioni

Inzaghi potrebbe far giocare dal primo minuto Dimarco e Darmian per dare a Perisic e Dumfries un po’ di riposo. Mister Nicola fare a meno di Ribery, fuori per un trauma cranico rimediato in un incidente stradale.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Sanchez, Lautaro. All. Simone Inzaghi

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Verdi; Mousset, Djuric. All. Nicola