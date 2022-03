Inter-Salernitana le ultime news di formazione

Inter-Salernitana in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza è un testacoda pieno di significati. L’Inter è alla ricerca dei 3 punti, che nel mese scorso hanno latitato, e soprattutto dei gol. Sotto osservazione la coppia offensiva che con molta probabilità sarà composta da Dzeko e Lautaro, che ha vinto il ballottaggio con Sanchez. Proprio Lautaro Martinez sembra essere il giocatore più in difficolta nell’attacco nerazzurro. Potrebbe essere questa la partita giusta per sbloccarsi? In mezzo al campo mister Simone Inzaghi darà piena fiducia a Barella, anche lui molto stanco e appannato nelle ultime prestazioni, ma rimane intoccabile. Dietro Ranocchia giocherà titolare. La nuova Salernitana di mister Nicola che ha dato segnali molto confortanti nelle recenti prestazioni, arriva a San Siro con la speranza e la consapevolezza di poter far bene e alla ricerca dei 3 punti in palio. Nicola schiererà Perotti e Verdi titolari con Djuric davanti. Il tema dell’anticipo di questa sera sarà: Inter in crisi alla ricerca dei 3 punti e dei gol in ottica scudetto e Salernitana in cerca disperata dei 3 punti salvezza in palio.

Le formazioni di Inter-Salernitana

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Dzeko, Martinez

Salernitana (4-2-3-1) Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson; Perotti, Verdi Mousset; Djuric