La Juve blinda il quarto posto e vede l’Inter, vietato sognare?

In questo momento per la Juve niente è vietato. Nemmeno sognare l’aggancio all’Inter, attualmente seconda in classifica a +2 dai bianconeri e con 2 partite in meno. Se pensiamo che tra 2 partite ci sarà Juventus-Inter, si capisce perchè tutto è possibile. E nel mezzo ci sarà la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League allo Stadium, contro il Villarreal, con un occhio strizzato ai quarti di finale. Massimiliano Allegri usa un profilo basso e guarda solo la possibilità di riuscire ad ottenere il quarto posto, ma in cuor suo crediamo ci sia anche qualche altro tipo di pensiero.

Per la Juve non è vietato sognare l’aggancio all’Inter

La Juve è in striscia positiva da 15 partite in campionato, di cui 10 vittorie. Ben 35 i punti ottenuti, che hanno rimesso in piedi una classifica e una stagione che stava prendendo una piega storta. L’ultima sconfitta in campionato risale al 27 novembre, 0-1 subito in casa contro l’Atalanta. Sembrava lo sprofondo. E invece Allegri e i suoi uomini si ritrovano quarti, e si, si dovranno guardare le spalle da Atalanta, Roma e Lazio, ma che, a mio avviso potranno guardare anche in alto. Il 3 aprile è in programma Juventus-Inter allo Stadium. La Juve ci arriverà sicuramente con altre certezze nella testa e nelle gambe e con un Vlahovic in più rispetto all’andata. Nel mezzo le gare contro Salernitana e Villarreal, entrambe da giocare in casa