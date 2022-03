Probabili formazioni Serie A: 29a giornata di campionato. Si inizia sabato con Salernitana-Sassuolo

Le probabili formazioni Serie A valide per la 29a giornata. Anche questa settimana si gioca su tre giorni. Si inizia sabato alle ore 15 con Salernitana-Sassuolo e Spezia-Cagliari e si conclude lunedì alle 20.45 con Lazio-Venezia. Milan e Juventus giocheranno il sabato. Atalanta, Roma, Inter e Napoli andranno in scena la domenica.

Probabili formazioni Serie A 29a giornata: chiude il turno Lazio Venezia

Di seguito le probabili formazioni della Serie A della 29a giornata. Per le squadre più in alto in classifica sembrerebbe essere un turno interlocutorio. Nella parte bassa spicca il match Spezia-Cagliari, vero scontro salvezza.

Probabili formazioni Serie A: Salernitana-Sassuolo sabato ore 15.00

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L.Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi; Bonazzoli, Djuric.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kiriakopoulos; Frattesi, M.Lopez; Traorè, Raspadori, Berardi; Scamacca.

Probabili formazioni Serie A: Spezia-Cagliari sabato ore 15.00

Spezia (4-3-3) Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S.Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde.

Cagliari (3-5-2) Cragno; Goldaniga, Altare, Lovato; Dalbert, Baselli, Marin, Grassi, Bellanova; Pereiro, Joao Pedro.

Probabili formazioni Serie A: Sampdoria-Juventus sabato ore 18.00

Sampdoria (4-3-1-2) Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini Lu; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

Probabili formazioni Serie A: Milan-Empoli sabato ore 20.45

Milan (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

Empoli (4-3-2-1) Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

Probabili formazioni Serie A: Fiorentina-Bologna domenica ore 12.30

Fiorentina (4-3-3) Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, N.Gonzalez.

Bologna (3-4-3) Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow, Sansone.

Probabili formazioni Serie A: Verona-Napoli domenica ore 15.00

Verona (3-4-2-1) Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Depaoli, Tameze, Ilic, Faraoni; Lasagna, Caprari; Simeone.

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen.

Probabili formazioni Serie A: Atalanta-Genoa domenica ore 18.00

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovsky, Pasalic; Muriel.

Genoa (4-2-3-1) Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Badelj, Portanova; Yeboah, Melegoni, Gudmundsson; Destro.

Probabili formazioni Serie A: Udinese-Roma domenica ore 18.00

Udinese (3-5-2) Silvestri; Becao, Pablo Mari, N.Perez; N.Molina, Arslan, Makengo, Pereyra, Udogie; Delofeu, Beto.

Roma (3-5-2) Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

Probabili formazioni Serie A: Torino-Inter domenica ore 20.45

Torino (3-4-2-1) Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

Inter (3-5-2) Handanovic; Bastoni, Ranocchia, Skriniar; Darmian, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries; Dzeko, Lautaro.

Probabili formazioni Serie A: Lazio-Venezia lunedì ore 20.45

Lazio (4-3-3) Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Venezia (4-3-3) Romero; Haps, Ceccaroni, Caldara, Ampadu; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Nani, Henry, Okereke.