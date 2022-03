Roberto Pruzzo dichiara: “Derby Roma-Lazio partita dell’anno!” Ecco perchè

Domenica è in programma il derby della capitale. Roma e Lazio daranno vita ad un match pieno di significati, come ogni derby che si rispetti. Nell’ambiente romano già sono cominciati i vari tam-tam di ogni tipo da parte dei tifosi. L’opinione pubblica la reputa una partita importante in chiave europea (Europa League, con vista Champions League per chi vince?) per entrambe le squadre, Roberto Pruzzo la indica come la partita dell’anno.

Il derby è la partita più importante secondo Pruzzo

Roberto Pruzzo ai microfoni di Radio Radio dichiara: “Il derby è considerato la partita dell’anno perchè Roma e Lazio non sono in lotta per lo scudetto. Altrimenti non sarebbe considerata tale. Il derby è fondamentale, non può essere una partita come tutte le altre”. Poi l’ex bomber romanista fa una breve presentazione della gara e aggiunge: “A questa gara ci arriva meglio la Lazio per come sta giocando. La Roma se non perde è un risultato positivo, che tutto sommato potrebbe star bene anche ai biancocelesti”. Pareggio in arrivo domenica sera, secondo Pruzzo, che poi conclude: “Il derby è una partita fastidiosa che ti toglie la tranquillità per un mese, anche quando giocavo era così e di questa cosa ne soffrivo”.