Serie A, recupero Bologna-Inter: ecco la possibile data

Continua a far discutere il recupero Bologna Inter. La gara era in programma lo scorso 6 gennaio, ma rimandata a causa della pandemia da Covid-19. Ora dopo tante polemiche sembra essere arrivata una possibile data: il 27 aprile. Il fitto calendario pieno di impegni impone che la sfida venga giocata verso la fine del campionato, tra la 34esima e 35esima giornata di Serie A, tra Inter-Roma e Udinese-Inter. Manca solamente il terzo grado di giudizio, ma Bologna-Inter si gioca.

Bologna-Inter, la partita che deciderà il campionato

Una partita che sta condizionando e non poco il nostro campionato. Il recupero Bologna Inter potrebbe essere lo spartiacque per il destino della massima competizione calcistica. La scelta del 27 aprile, però, non è casuale, ma frutto di una serie di parametri da tenere in considerazione. Il primo di motivo legislativo: tra ricorsi e memorie difensive, si arriva al weekend di Pasqua. Il secondo motivo, invece, è di natura sportiva: dopo Pasqua, il 20, si gioca il ritorno del derby di Milano in Coppa Italia. Occhio, però, alla Champions League, perché in caso di passaggio del turno dell’Inter la data verrebbe posticipata ancora di più, in quanto in quel giorno si gioca la semifinale. In caso di uscita dalla competizione, allora i ragazzi di Simone Inzaghi saranno costretti a giocare il pomeriggio.

Resta solo da definire i dettagli della sfida del Dall’Ara, ma la scelta di giocarla verso la fine del campionato potrebbe condizionare e non poco l’andamento. Oggi l’Inter si trova a -2 dal Milan e a +1 dal Napoli ed è probabile che si arrivi al recupero con una classifica differente. I nerazzurri hanno a disposizione sei partite per arrivare al match contro il Bologna e sperare di non vedere gli equilibri cambiati. Potrebbe accadere di tutto, anche che la Juventus rientri nella lotta scudetto. Bologna-Inter è la vera partita scudetto.